◆大相撲▽夏場所６日目（１５日、両国国技館）西前頭１０枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）が、西前頭１２枚目・時疾風（時津風）を寄り切って、４勝目を挙げた。「前日から相手に圧力をかけることを決めていた。集中できている」と振り返った。この日は北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨むサッカー日本代表が発表された。かつてはサッカー少年で、ＧＫとＦＷだった２２歳は、期待する選手にＧＫ鈴木彩艶（ざいおん）を挙げ「自分