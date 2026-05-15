◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―２広島（１５日・甲子園）打線が沈黙し、今季３９試合目で初の完封負けを喫した。広島の先発・栗林に手も足も出ず、ヒットも初回の大山の右前安打の１本のみ。６回２死で森下が右中間フェンス際へ大きな当たりを放ったが、あと一歩届かなかった。先発の大竹が６回５安打２失点で２敗目。０―０で迎えた４回２死、モンテロに左翼ソロを浴びた。２０２５年５月１７日に左越え２ラン、同８月１２日