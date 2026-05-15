◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―２広島（１５日・甲子園）広島の栗林良吏投手が１安打完封で４勝目を手にし、チームの連敗を止めた。今季から先発に転向した右腕。３月２９日の中日戦（マツダ）で１安打、９５球のマダックスで初先発勝利を飾って以来、２度目の完封勝利。防御率は阪神・高橋の０・３８にこそ及ばないが、０・９６から０・７８とした。ヒーローインタビューでは「きょうは（サッカー）W杯のメンバー発表なので、