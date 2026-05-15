２０１８年平昌五輪スピードスケート２冠の高木菜那さんがアップしたＴシャツショットに反響が集まっている。１５日にインスタグラムで「コナンＴをＧＥＴ」とファンであることを公言しているアニメ「名探偵コナン」のＴシャツを入手したことを報告。「コナンくんと同じポーズしてみた！」とつづり、ほっぺたをつねられる様子を高木も再現するショットをアップした。「それにしてもＴシャツ可愛い…愛用確定！！」と締めた。