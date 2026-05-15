タレントの長嶋一茂が１５日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。家庭内での飲酒ルールを明かす一幕があった。この日、共演の高嶋ちさ子が酔っ払いが大の苦手という話題から石原良純もまじえて家庭内での飲酒ルールの話になると「ウチの女房もすごい飲むの。鹿児島（出身）ですし、むちゃくちゃ飲むんだけど、女房が酔い出したら、絶対酔わない、俺」と話し出した一茂。「女房が飲み出し