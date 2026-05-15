困ったときはお互い様──その気遣いを逆手に取られ、甥っ子を頻繁に預かるようになってしまった筆者の友人。身内でも感謝の気持ちを持たなければ良好な関係は続けられない、そう実感するエピソードをご紹介します。 平和な兄夫婦との交流に暗雲が 我が家は、2歳の娘と夫の3人家族です。このたび、近くに住んでいる兄夫婦に子どもが生まれました。 私にとって初めての甥っ子。家が近いということもあり、たびたびお