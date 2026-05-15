高校生を乗せたバス事故は、部活の遠征中に起きました。バスを使用する際のルールはどうなっているのか。事故とは関係のない、スポーツ強豪校のルールを取材しました。 【写真を見る】部活の遠征中に起きたバス事故 スポーツ強豪校のルールを聞いてみると… 基本は委託業者から派遣の運転手 教員が運転する際は｢免許試験場で講習受ける｣ この事故は5月6日に福島県の磐越道で、新潟市の北越高校の