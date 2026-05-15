日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。フランクフルトＭＦ堂安律は２０２２年カタール大会に続く２度目の選出。自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで選出された瞬間の模様をこの日公開し、Ｗ杯への決意を語った。ドイツで現地時間の朝７時すぎにリアルタイムで会見を見守った堂安は「森保さんに名前を呼ばれた時は、やっぱりうれしい気持ちが強い。３時だろうが４時だ