◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）「８番・遊撃」で先発出場している巨人の浦田俊輔内野手に「危険スイング」で警告が与えられた。２点リードの７回２死だった。４球目の外角スライダーに手を伸ばしてバットに当てるも、バットがすっぽ抜けて一塁ベースとマウンドの間の方向へ。バットは本塁とマウンドの間で力なく転がった。すると芦原球審がマイクを持ち。危険スイングで警告が宣告された。神宮