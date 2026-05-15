15日午後8時22分頃、宮城県沖を震源とするマグニチュード6.3の地震が発生し、宮城県で最大震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要15日午後8時22分頃、宮城県で最大震度5弱を観測する地震が発生しました。震源地は宮城県沖(北緯38.9度、東経142.1度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は6.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観測された市町村