日本代表メンバー6人のイラストを使用した限定アイテムが発売される日本サッカー協会（JFA）は5月15日、3COINS（スリーコインズ）とのコラボレーション企画「バモ！ニッポン」の第3弾デザインを公開した。2025年9月の国際親善試合に招集されたメンバーのうち6人のイラストを使用したアイテムが登場すると発表し、SNS上では「これは欲しい」と話題を呼んでいる。今回公開されたのは、人気イラストレーターのisayamax（イサヤマ