JFAが日本代表の応援グッズ約80点の全ラインナップを発売した日本サッカー協会（JFA）は5月15日、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表の応援グッズを同日より発売したと発表した。昨年末に発表された全ラインナップ約80点のうち、3月から順次発売されていた商品が今回ですべて出そろうこととなった。新たにラインナップに加わったのは、「最高の景色を2026」と記されたLEDブレスレットやスティックバルーン、フォームフィン