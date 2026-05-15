東京Vの名和優太朗「もっと安定感が必要だと感じました4月4日に開幕をした高円宮杯プレミアリーグと全国9地域のプリンスリーグ。ここではリーグ戦で躍動を見せた選手を紹介していきたい。今回はプレミアリーグEAST第7節の流通経済大柏vs東京ヴェルディユースの試合から。東京Vユースの守護神である188cmの大型GK名和優太朗は、10人になったチームの中でまるでフィールドプレーヤーのようなプレーを見せて、チームのハイラインを