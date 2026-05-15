気象庁によりますと午後8時22分ごろ、東北地方で震度5弱の地震がありました。震度5弱を観測したのは、宮城北部、宮城中部、震度4を観測したのは、宮城南部、岩手沿岸南部、岩手内陸北部、岩手内陸南部、震度3を観測したのは、岩手沿岸北部、秋田内陸南部、山形村山、福島浜通りとなっています。津波情報、各地の詳しい震度などは、情報が入り次第お伝えします。