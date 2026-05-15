気象庁によると、１５日午後８時２２分ごろ、東北地方で震度５弱の地震があった。震度５弱を観測したのは、宮城北部、宮城中部。震度４を観測したのは、宮城南部、岩手沿岸南部、岩手内陸北部、岩手内陸南部。震度３を観測したのは、岩手沿岸北部、秋田内陸南部、山形村山、福島浜通り。