「中日−ヤクルト」（１５日、バンテリンドーム）中日が六回、２７イニングぶりに得点した。０−３の六回に板山が３号ソロを放った。中日は前カード、１２日からのＤｅＮＡ３連戦で第１戦の九回に得点して以降、１３日は完封負け。１４日は延長１２回スコアレスドローで２試合２１イニング連続で無得点。この日も初回に無死満塁の得点機を逃すなど、四回まで毎回先頭打者が出塁し、五回まで毎回得点圏に走者を置いたが得点