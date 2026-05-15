＜大相撲五月場所＞◇六日目◇15日◇東京・両国国技館【映像】称賛集めた「最高のおっつけ」＆珠玉の一番小結・若隆景（荒汐）と前頭筆頭・藤ノ川（伊勢ノ海）の“技巧派対決”に両国国技館が沸いた。熱戦の末、最後は若隆景が寄り切って勝利。荒磯親方も「相撲がうまい」と絶賛する内容に、「最高のおっつけ」「若隆景のが一枚上手だね」とファンから称賛の声が続出した。これまで技能賞を6回獲得しているベテラン・若隆景と