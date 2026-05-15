「江戸川６３４杯モーターボート大賞・Ｇ２」（１５日、江戸川）井上一輝（３２）＝大阪・１１４期・Ａ１＝が準優１０Ｒで、インからきっちり逃げて優出を決めた。「自分の中では節イチのＳ。隊形もバッチリ！冷静にしっかり、最近の中でも一番いいインのターンができた」と納得の表情を浮かべた。仕上がりも「伸びはいい部類。ターンはグリップがすごく良くて、しっかり返ってきた。前を向いてからの立ち上がりが特にいい