15日午後8時22分ころ、東北地方とうほくちほうで震度5弱を観測する強い地震がありました。震源地は宮城県沖みやぎけんおき、震源の深さは約50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは、6.3と推定されます。各地の震度は、震度5弱が、宮城北部みやぎほくぶ、宮城中部みやぎちゅうぶ。震度4が、岩手沿岸南部いわてえんがんなんぶ、岩手内陸北部いわてないりくほくぶ、岩手内陸南部いわてないりくなんぶ、宮城南部みやぎなんぶ。震度3