犬が人を怖いと思っているときにみせるサイン7選 1.体を小さく丸める 犬が体を低くしたり、背中を丸めたりするのは、自分を弱く見せることで相手に「攻撃するつもりはありません」と伝えているサインです。 また、急所であるお腹を隠して守ろうとする本能的な動きでもあります。散歩中や知らない人が近づいたときに、地面に吸い付くように姿勢を低くした場合は、かなり警戒している証拠です。無理に引っ張ったりせず、