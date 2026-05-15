X（旧Twitter）で話題になっているのは、想像の斜め上を行く反応を見せたわんこの姿。思わず笑ってしまう光景は記事執筆時点で141万7000回を超えて表示されており、「訴えかけてきてるwww」「無言の圧力w」「天然すぎる(笑)」などのコメントの他、8万6000件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：いつもの場所に『大型犬の水』を置き忘れてしまった結果→ふと様子を見ると…圧を感じる『まさかの光景』】 水の皿を