犬が『幸せ』だと思っているときにする行動５選 犬が幸せだと思っているときは、行動で気持ちを示します。ここでは、犬が「幸せ」を感じているときにみせる行動を紹介するので、愛犬の幸せサインを見逃さないようにしましょう。 1.しっぽをゆったり左右に振る 犬が幸せを感じているとき、しっぽをゆったりと左右に振って見せることがあります。これは、「嬉しい」「楽しい」という気持ちよりも「信頼している」「安心