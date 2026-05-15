気象庁によると、１５日午後８時２２分ごろ、次の地域で震度５弱の地震がありました。震度５弱を観測したのは、宮城北部、宮城中部。震度４を観測したのは、宮城南部、岩手沿岸南部、岩手内陸北部、岩手内陸南部。新潟県では下越（村上市）で震度３を観測しています。震度３を観測したのは、岩手沿岸北部、青森三八上北、秋田沿岸北部、秋田沿岸南部、秋田内陸南部、山形庄内、山形村山、山形置賜、福島中通り、福島浜通り、茨城北