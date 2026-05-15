【趣味ギア適性診断】室内でありながらも、車・バイクのメンテナンスやカスタム、各種DIYなど、アクティブに“遊べる”ガレージ。今回、愛車のためにゼロから設計したという、オーナーのこだわりがつまった秘密基地を見せてもらった！＊＊＊【TYPE 3・ガレージ＆テラスDIY派】■愛車のボディサイズに合わせて設計しました！ガレージにとまっていたのは、北米仕様のトヨタ・FJクルーザー。超本格的なオフロード仕様にカスタ