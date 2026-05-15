全日本空輸（ANA）は、サッカー日本代表を応援するキャンペーンの第2弾を実施する。6月1日から7月31日にかけて、ANAグループ運航便に搭乗・応募した人の中から抽選で、オリジナルサッカー日本代表ユニフォームや9月から10月に開催される日本代表戦ペア観戦チケットなどをプレゼントする。対象路線は国内線・国際線の全路線。5月27日から6月30日にかけては、国内線全路線（特別塗装機を除く）の機内ドリンクサービスで、サッカー日