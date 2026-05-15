アブダビ文化観光局（DCT Abu Dhabi）とSphere Entertainmentは5月14日、アラブ首長国連邦（UAE）・アブダビのヤス島に没入型エンターテインメント施設「スフィア・アブダビ（Sphere Abu Dhabi）」を建設すると発表した。スフィアは、2023年にアメリカ・ラスベガスで世界初の施設が開業した没入型エンターテインメント施設で、スフィア・アブダビは米国外では初の展開となる。建設地はヤス・モールとシーワールド・アブダビの間に