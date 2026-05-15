All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月25日に回答のあった、東京都在住37歳女性の給与事情を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：まりこ年齢・性別：37歳・女性同居家族構成：本人（37歳）、夫（44歳）、長男（7歳）居住地：東京都住居形態：持ち家（戸建て）世帯年収：1100万円現預金：1000万円以上（推定）夫900万円・妻200万円。完全別財布で妻は毎月3万円を貯蓄夫婦