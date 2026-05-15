タレントの中川翔子さんは5月14日、自身のInstagramを更新。息子との親子ショットを披露しました。【写真】中川翔子＆息子の親子ショット「双子ちゃんそれぞれの個性があって可愛い」中川さんは「0歳で性格がすでにはっきり分かれてます」とつづり、20枚の写真を載せています。双子の息子たちの成長記録です。息子とのツーショットや遊ぶ様子、親子ショットなど、かわいい日常がたくさん収められています。双子それぞれの個性がす