言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、物事の根幹を支える働き、医療の現場で使われる重要な設備、そして科学の学習で欠かせないものという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。き□□のうさん□□きげん□□ごうヒント：機械やシステムが持つ最も基本