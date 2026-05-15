15日午後8時22分ごろ、宮城県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは6.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。最大震度5弱を観測したのは、宮城県の登米市と大崎市、それに石巻市です。【各地の震度詳細】■震度5