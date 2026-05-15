現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が15日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。中村紀洋氏に1時間の説教をして泣かせた“甲子園事件”の真相を明かした。甲子園での阪神戦が雨天中止となった2007年7月13日、落合監督、石嶺、宇野の両打撃コーチと中村氏の4者会談が練習前のロッカールームで行われた。理由はグリップエンド付近に巻いていたテーピング