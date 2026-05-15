声優の潘めぐみさんが自身のXを通じて、先月18日に亡くなったことがわかった声優の山崎和佳奈さんを偲びました。 【写真を見る】【 山口勝平 】声優・山崎和佳奈さんを追悼「ポッカリ穴が空いたみたい」『名探偵コナン』工藤新一役で共演山口さんは「訃報を聞いた時嘘、でしょ？って言葉しか出てこなかった」「自分の中にポッカリ穴が空いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて」と、山崎さんが旅立ったことを聞