生成ＡＩ（人工知能）で偽のわいせつ画像を作る「性的ディープフェイク」などへの対応を議論するシンポジウムが１５日、東京都千代田区で開かれた。警察大学校の付属機関「警察政策研究センター」などが主催し、関係者ら約１５０人が参加した。警察庁によると、性的ディープフェイクを巡る被害は今年１〜３月で５５件に上り、前年同期の２・４倍に急増した。９割が中高生の被害で、同級生らが加害者となるケースが目立つ。