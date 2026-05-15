宮城県教育委員会は15日、勤務する小学校の教室の本棚に動画撮影できる状態で小型カメラを設置し、女子児童の着替えを盗撮したとして、同県石巻市立大谷地小の山本敏行教諭（53）を懲戒免職処分にしたと発表した。県警河北署が昨年11月、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）容疑で逮捕。山本教諭は今年3月、石巻簡裁から罰金50万円の略式命令を受け納付した。県教委は、東京都内の化粧品店で1月、スキンケア用品など計19点約14万6