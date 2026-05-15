女優の菅井友香（30）と中村ゆりか（29）が15日、都内でダブル主演映画「チェイサーゲームW水魚の交わり」（監督太田勇）の初日舞台あいさつを行った。女性同士の恋愛を描いた同名ドラマシリーズの続編。映画ではドラマから7年後を舞台に、恋人から家族になった2人の姿が描かれる。この日は、2人の娘役で人生初の舞台あいさつとなった岡本望来（14）が、2人の“母”へサプライズで手紙を朗読。「全ての撮影が楽しかったで