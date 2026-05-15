「池袋ウエストゲートパーク」や「木更津キャッツアイ」、「ごめんね青春!」、近年では「不適切にもほどがある!」など、これまでに数え切れないほどの傑作を生みだしてきたヒットメーカー・宮藤官九郎。独自の世界観の中で繰り広げられる緻密に構成されたストーリーと、随所に散りばめられたテンポの良いコミカルな掛け合い。彼の脚本は、多くの人の心を鷲掴みにしてきた。そんな宮藤が2017年に手掛けたのがドラマ「監獄のお姫さま