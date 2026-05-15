SBI証券は、デリバティブ商品に特化した対面型投資イベント「SBI DERIVATIVES DAY 2026」を6月27日に開催すると発表した。昨年に続く第2回開催となる。イベントでは、FXや先物オプション、CFDなどをテーマに、著名ゲストやエキスパートによる講演を実施。市場環境の見通しから具体的な投資戦略、リスク管理まで、初心者から経験者まで活用できる内容を予定している。○水谷隼氏や岡崎良介氏らが登壇今回は、元プロ卓球選手で五輪金