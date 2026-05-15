【モデルプレス＝2026/05/15】指原莉乃がプロデュースする12人組アイドルグループ・≒JOY（ニアリーイコールジョイ）の山野愛月が、体調不良のため一部制限を設けて活動することがわかった。5月15日、公式サイトにて発表された。【写真】指原プロデュースの22歳美女、ミニスカ姿が可愛すぎ◆山野愛月、一部活動制限を発表公式サイトでは、山野について「体調不良のため、一部制限を設けて活動をさせていただくことなりました」と発