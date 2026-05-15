中東情勢は今後どうなっていくのでしょうか。 【写真を見る】日本行きのタンカーがホルムズ海峡通過 1隻目は今どこに？ 2隻目はなぜ通過できた？ 停戦中ということですが、両者の合意の見通しが立っていませんので、以前のような状況に戻れるかは、いまだに不透明だと専門家も指摘しています。 こうした中、ホルムズ海峡を通過した日本に向かうタンカーが2隻に増えました。まずは1隻目は出光の「出光丸」。ホルムズ