◇大相撲夏場所６日目（１５日、東京・両国国技館）東前頭３枚目・平戸海（境川）が大関・琴桜（佐渡ケ嶽）を寄り切り、連敗を２で止めて３勝３敗の五分に戻した。左上手を取り、胸を合わせる形となったが、低い姿勢で粘り強く攻めて土俵際に追い詰めた。一度は残されてかわされたが、再び圧力をかけて寄り切り。「思った通りにはいかなかったけど、昨日（霧島戦）は引いて一気に持っていかれたので、今日は引かずに先に攻めよ