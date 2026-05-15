◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（１５日・バンテリンドーム）中日・板山祐太郎内野手が６回先頭で右越えに３号ソロを放った。直球を高々と打ち上げ、ホームランウイングへ。これがチームの２７イニングぶりの得点となった。打線は５回まで再三の好機を逃していたが、板山は２回先頭で右前打。４回先頭でも右翼線への二塁打を放っており、今季初の猛打賞とした。