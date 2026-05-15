落語家の三遊亭竜楽（67）が15日、都内で自身の「令和七年度文化庁長官表彰と芸歴40周年を祝う集い」に出席した。日本語を含む8カ国語で落語を口演し、これまで世界65都市を回った。笑いを通じた国際交流と相互理解を長年にわたり継続していることが功績として評価され、昨年12月に受賞に至った。「責任も感じる。これからがスタートだと思っています」と受賞の喜びを語った。世界を渡り歩く中で、最近は週刊少年ジャンプで