◇大相撲夏場所6日目（2026年5月15日両国国技館）12場所ぶりに大関復帰の霧島（30＝音羽山部屋）が平幕・王鵬（26＝大嶽部屋）を寄り切りで下した。地力を示した。王鵬に鋭く当たり、左を差した。胸を合わせられ、土俵際まで追い込まれたが、左下手を離さず。「流れ的に、そうなった。自分より体が大きい。諦めずに力を出して良かった」と両前まわしを取って出し投げを打ち、力強く寄り切った。「稽古をやったからこそ残れ