俳優の中村倫也が15日、都内で行われた映画『君のクイズ』公開初日舞台あいさつに登壇。同作品に期待を寄せた。【写真】“0文字回答”で正解を当ててキメ顔の中村倫也同作品は、直木賞受賞作家の小川哲氏が2022年に発表した小説『君のクイズ』が原作となっている。舞台は、賞金1000万円をかけて戦う生放送クイズ番組の決勝戦。“クイズ界の絶対王者”三島玲央と、“世界を頭の中に保存した男”本庄絆が優勝まであと1問と王手を