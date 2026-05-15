現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が15日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。中村紀洋氏がDeNA時代の2012年に起こした造反事件について持論を展開した。中村氏は自身の打席で盗塁した選手に注意したことで中畑監督から厳重注意を受け、さらに翌日の試合で右肘痛から試合途中にベンチ裏に下がった行為が造反とみなされ1軍登録を抹消された。注意した