◇プロ野球セ・リーグ 中日ーヤクルト（15日、バンテリンドーム）ヤクルトの先発・高梨裕稔投手が、6回1失点で降板しました。初回にはサンタナ選手がソロホームランを放ち、1点の援護を手に先発マウンドにあがった高梨投手。しかし初回からいきなりアクシデントが襲います。3球目をはじき返されると、打球が足に激突。一時ベンチに下がり治療を終えると、投球を継続しますが、時折足を気にするしぐさも見せます。この影響もあって