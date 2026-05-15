◇セ・リーグ中日―ヤクルト（2026年5月15日バンテリンD）ヤクルトの助っ人サンタナが、5日の巨人戦以来となる一発を放った。初回1死。中日先発・柳の初球の直球を捉え、左翼ポール際へ先制の9号ソロ。「『切れるな、切れるな』と思いながらボールを見て走っていました。入ってくれて良かったです」。豪快な一発で2年ぶりの2桁本塁打に王手をかけると、3回1死では柳のグラブをはじく内野安打。5回2死三塁では左前