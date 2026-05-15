俳優の中村倫也（３９）が１５日、都内で主演映画「君のクイズ」の公開初日舞台あいさつに神木隆之介（３２）、森川葵（３０）らと出席した。イベント前に劇中でＭＣを務めた坂東工（たくみ＝４８）が司会として登場し、キャストを呼び込んで会場を盛り上げた。公開を迎えた中村は「朝からたくさんの方が見てくださり、非常に高評価をいただいてるという声が耳に入った。もっと見てもらえれば幸い」と笑顔を見せ、神木は「出