タレント・関根勤が１２日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。元Ｒまにあ・しゅくはじめをゲストに迎え、過酷ロケで一世を風靡した日本テレビ系「進ぬ！電波少年」内で挑んだ「電波少年的スワンの旅ｉｎｔｈｅＷｏｒｌｄ」のエピソードを聞いた。「−スワンの旅」は、１９９８年、しゅくが元相方とともにスワンボートを漕いで海外を渡る過酷すぎる伝説的な壮絶ロケ企画。インドや東南アジア