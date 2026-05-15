モデルの吉川ひなの（46）が15日、自身のインスタグラムを更新。1990年代に撮影された懐かしい写真を公開した。吉川は自身がかつて雑誌の表紙を飾った際の写真をアップ。「わたしの昔の写真、みんなたくさん送ってきてくれてありがとうみんなが送ってくれた中でもいっちばん多かったのが1990年代のOliveオリーブ懐かしい本当に大好きな雑誌だった」とつづった。アップした写真の中には木村拓哉（53）との貴重なハグショット